Kalinic, il Monaco fa la sua mossa: la squadra del Principato vuole il croato

Nonostante sia notizia di pochi giorni fa la decisione di Radamel Falcao di restare nel Principato di Monaco, il club biancorosso è ancora in cerca di una prima punta affidabile, dopo il naufragio dell’operazione Andre Silva col Milan (il portoghese non aveva superato, infatti, le visite mediche). Secondo As il Monaco ha acceso i propri fari su Nikola Kalinic, cercato in questi giorni anche dalla sua ex squadra, la Fiorentina. Il club pronto tornare protagonista in Ligue 1 vuol sbaragliare la concorrenza e strappare il centravanti croato all’Atletico Madrid.