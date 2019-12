Kalinic: Firenze storce la bocca, ma lui tornerebbe a piedi

A gennaio non è da escludere il clamoroso ritorno di Nikola Kalinic alla Fiorentina. In tanti a Firenze hanno iniziato a storcere la bocca. L’entourage – scrive La Nazione – è al lavoro con la Fiorentina per portare a termine la trattativa e assicura, a microfoni spenti, che l’attaccante sarebbe disposto a tornare a Firenze anche a piedi pur di ritrovare una piazza dove ha fatto vedere forse il meglio di sé in carriera nel rapido spazio dei due anni in cui ha vestito la maglia viola.