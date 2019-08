Juventus, per Pjaca si accende il derby della Lanterna: lo vogliono Samp e Genoa

Il periodo di recupero di Marko Pjaca non è ancora terminato, ma la Juventus è già in contatto con alcune squadre interessate a prendere in prestito il croato. Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola le più accreditate sarebbero Sampdoria e Genoa. Entrambe avrebbero chiesto a bianconeri una compartecipazione al pagamento dell’ingaggio, visto che Pjaca non si è ancora completamente ristabilito dalla rottura del legamento crociato dello scorso marzo, quando era in prestito alla Fiorentina.