Juventus, Mandragora sarà una contropartita tecnica: in ballo Fiorentina e Roma

Tuttosport in edicola oggi si sofferma sul futuro di Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese che potrà tornare alla Juventus nel caso in cui venisse esercitato il diritto di recompra. Secondo il quotidiano, il giocatore potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per arrivare ad altri obiettivi: vengono citate Fiorentina e Roma, società che hanno giocatori che piacciono ai bianconeri. Mandragora difficilmente troverebbe posto a Torino, ecco perchè potrebbe essere ceduto a titolo definitivo.