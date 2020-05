Juventus, i consigli dell’ex Bonini: “Prenderei subito Chiesa e Castrovilli”

Massimo Bonini, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così del mercato dei bianconeri a Tuttojuve.com:

Il primo che mi salta in mente molto interessante è Chiesa, anche il suo compagno di squadra Castrovilli è un grande giocatore. Così come Zaniolo e Pellegrini della Roma, che altri due giovani importanti del nostro calcio. C’è ancora tanta differenza, però, dal giocare in squadre dove arrivando a metà classifica fai una grandissima stagione e in altre, come Juve, Milan ed Inter, dove non puoi sbagliare. La mentalità è differente.