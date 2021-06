Juve: occhi su Milenkovic, ma dipende da Demiral

Il contratto di Milenkovic scadrà nel 2022

Sta per iniziare la seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico bianconero vuole una rosa ampia. Per quanto riguarda la difesa occhi puntati su Nikola Milenkovic, il cui contratto con la Fiorentina scadrà nel 2022. Come scrive Tuttosport, l'accordo non sarà rinnovato e le porte della cessione per il difensore si sono già spalancate da un pezzo. Alla Juve il ragazzo piace, me nelle file della Vecchia Signora dovrebbe lottare per avere spazio. Non partirebbe fra i titolarissimi, però se Merih Demiral andasse via...