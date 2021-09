Juve ed Inter si muovono per un giovane bomber che piace anche… ai tifosi viola

Il centravanti della capolista di Serie B, il Pisa, ovvero Lorenzo Lucca, sta attirando su di sé le attenzioni di diversi club importanti

In tanti sul nostro forum ci state segnalando le prodezze del giovane centravanti del Pisa, ossia Lorenzo Lucca, consigliandolo al direttore sportivo gigliato Daniele Pradè. Attaccante centrale classe 2000, alla prima stagione in cadetteria, ha già siglato quattro reti in cinque gare con la maglia dell'attuale capolista della Serie B. Secondo calciomercato.com, la punta natia di Moncalieri è seguita da molti club della nostra Serie A, tra cui in primis Juventus ed Inter, che già stanno cercando di allacciare rapporti col club toscano. Il cui d.s., tra l'altro, è il fratello di Giorgio Chiellini, Claudio.