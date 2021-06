Juve, Demiral verso la Premier: Allegri lo vuol rimpiazzare con Milenkovic

Il difensore serbo piace non poco al tecnico livornese, che lo vuole al centro della sua nuova difesa

Il centrale della Juventus Merih Demiral, che ieri sera ha dato il là alla vittoria azzurra contro la Turchia propiziando un autogol, potrebbe innescare una trattativa parallela di calciomercato. Il difensore ex Sassuolo, infatti, può lasciare la compagine bianconera quest'estate: a lui pare siano interessati alcuni club della Premier, in primis l'Everton. Nel caso di addio alla Juve di Demiral, il primo nome nella lista di Max Allegri per sostituirlo è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, in scadenza di contratto nel 2022. Lo riporta calciomercato.com.