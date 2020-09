Ivan Juric sta guardando in casa Fiorentina per rinforzare il suo Verona. Non è un segreto che al tecnico balcanico piaccia Marco Benassi, ma nelle ultime ore, secondo quanto riporta il quotidiano L’Arena, c’è un altro giocatore su cui gli scaligeri hanno messo gli occhi. Si tratta di Kevin Prince Boateng, che è in uscita dai viola, e potrebbe andare a rinforzare l’attacco del Verona.

