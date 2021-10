Juric non dimentica Amrabat: nuovo assalto a gennaio?

Il centrocampista rimane nel mirino del Torino che a gennaio potrebbe tornare alla carica

Il Torino potrebbe tornare alla carica per Sofyan Amrabat nel mercato di gennaio. I granata avevano corteggiato per tutta l'estate il centrocampista marocchino della Fiorentina, lanciato da Juric a Verona. Alla fine il giocatore è rimasto a Firenze, ma fino ad oggi Italiano non lo ha mai schierato titolare. Ecco perchè il club di Cairo potrebbe riprovarci, offrendo di nuovo un prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Tuttosport, secondo cui però il Torino avrà bisogno prima di sfoltire la mediana con Rincon e Baselli tra i possibili sacrificati.