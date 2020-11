Juric il rimpianto di Pradè e Barone: ma può arrivare a giugno

Nel giorno dell’avvicendamento tra Iachini e Prandelli, alcuni quotidiani ricordano che la scelta dell’allenatore fu oggetto di discussione in casa Fiorentina la scorsa estate. Alla fine prevalse la volontà di Commisso di non cambiare, mentre Pradè e Barone avrebbero puntato su Ivan Juric. Il croato è invece rimasto al Verona dove, con una squadra completamente rinnovata, sta confermando tutte le sue qualità (vedi classifica). E come scrive La Repubblica, è un nome che potrebbe tornare di grande attualità a giugno, in vista della prossima stagione, insieme a quelli di Sarri o Spalletti.