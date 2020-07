Juric ed il rinnovo con l’Hellas: “A Verona sto troppo bene, con il club abbiamo chiarito tutto”

Dopo la notizia del rinnovo con l’Hellas Verona, Ivan Juric è tranquillo e soddisfatto. Come racconta a Sky Sport dopo il fischio finale del match disputato contro il Torino:

Abbiamo firmato ieri in tarda serata, con la società siamo allineati su tutto. La mia unica perplessità era dovuta al budget che la dirigenza voleva destinare al mercato, ma adesso è tutto ok. Sono molto felice, a Verona sto troppo bene e lavoriamo tutti in armonia, dai magazzinieri fino ad ogni calciatore della rosa. Anche il prossimo anno cercheremo di salvarci il prima possibile, poi vedremo. Chi mi aveva cercato? Non voglio parlare di altre squadre, ma solo dell’Hellas.