Juan Jesus vuole solo la Fiorentina, sta rifiutando altre proposte. Contatti con la Roma

Juan Jesus (LA SCHEDA) ha scelto la Fiorentina. Il brasiliano in uscita dalla Roma ha rifiutato proposte dalla Turchia e altre dalla serie A perchè vuole venire a Firenze. Qui spalmerebbe il suo ingaggio su più anni, ma manca l’intesa fra i due club. La distanza è ancora di un paio di milioni, si proverà a colmarla con i bonus. I viola, fino a quando Bonifazi non avrà firmato con la Spal, tengono aperta anche questa possibilità nel caso in cui l’accordo col Torino dovesse saltare. Lo scrive Il Corriere dello Sport.