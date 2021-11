Jovic è rottura col Real Madrid, anche la Fiorentina in pressing

Gli ultimi aggiornamenti sul bomber serbo

Luka Jovic (la scheda) , attaccante serbo del Real Madrid, sta affrontando un momento molto complicato della sua carriera sotto la gestione Carlo Ancelotti. Per lui soltanto una manciata di minuti divisi in pochissime presenze.

Secondo quanto riportato da il Mundo Deportivo, nella prossima sessione di mercato potrebbero esserci delle soprese. La volontà forte del giocatore è quella di partire per mettersi in gioco. Tra le candidate maggiormente interessate oltre all'Eintracht Francoforte, sua ex squadra, ci sarebbero anche le italiane Fiorentina e Milan.