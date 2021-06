Italiano è ancora a Firenze: blitz dal notaio per definire le ultime formalità

Contrariamente a quanto riportavano alcune fonti, Vincenzo Italiano è ancora a Firenze. Ecco i suoi spostamenti

Manca solo l'annuncio ufficiale per Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Un dettaglio non di poco conto, ma la presenza dell'allenatore ieri a Firenze sembra l'indizio definitivo. Lady Radio riferisce che anche stamattina Italiano era a Villa Olmi, l'hotel in cui ha incontrato i dirigenti viola, da cui si è poi spostato in taxi per raggiungere lo studio di un notaio di Firenze in zona viali. Le ultime formalità legate alla clausola e al contratto, prima di poter finalmente iniziare a lavorare alla sua nuova avventura in maglia viola.