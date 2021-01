Così Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Lazio ha parlato del bomber biancoceleste, Caicedo, seguito da vicino dalla Fiorentina sul mercato: “Con il mercato aperto è una situazione strana. L’ho visto molto bene, con la Fiorentina ha fatto un’ottima gara, come l’aveva fatta a Genova. Oggi dovrà valutare come stanno i giocatori che sono scesi in campo mercoledì”