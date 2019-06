Inter, l’operazione Sensi si blocca a causa di Vergani: vuole la Fiorentina

Edoardo Vergani cambia il mercato dell’Inter. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il giovane attaccante avrebbe detto no al Sassuolo, cui sarebbe dovuto finire nell’ambito dell’affare Sensi. Vergani, però, pare intenzionato anche a dire no alla Roma (in questo caso affare Dzeko): nelle sue intenzioni, infatti, vi sarebbe la Fiorentina, preferita a ogni altra destinazione.