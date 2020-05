Inter chiama Fiorentina: quanti possibili intrecci nel prossimo mercato

Tuttosport in edicola oggi parla delle operazioni future dell’Inter e coinvolge la Fiorentina. I viola, al pari del Torino, seguono Gagliardini per il centrocampo (LA SCHEDA). In quel reparto potrebbe interessare anche Nainggolan qualora non dovesse restare al Cagliari (MA C’E’ CHI LO CONSIDERA UN EX OBIETTIVO). Le due società parleranno anche del futuro di Federico Chiesa, che piace molto ai nerazzurri, e di Dalbert e Biraghi in prestito rispettivamente a Firenze e Milano.