Non solo Stramaccioni, su Cyril Théréau c’è anche la Juve Stabia: come riporta Tuttomercatoweb, i campani vorrebbero aggiungere un attaccante al proprio reparto offensivo, e avrebbero pensato proprio all’esperto francese, per l’accordo col quale si pensa ad un biennale. Contatti in corso, possono essere le ultime ore viola per Cyril. Esteghlal o Juve Stabia?