Nel pastone di mercato de La Gazzetta dello Sport, si parla del mercato viola. Se in uscita si registrano passi avanti per il passaggio di Vincent Laurini al Parma, in entrata si continua a seguire Roberto Inglese. L’offerta della Fiorentina è di 15 milioni, la richiesta del Napoli 30. L’alternativa è Patrick Cutrone e oggi è previsto un nuovo vertice di mercato: il primo acquisto dovrebbe esser Ismael Bennacer e nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno di Cristiano Piccini.