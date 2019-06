Inglese e Lazzari cari, si raffreddano le piste Mandragora e Borja Valero

La Nazione in edicola stamani si concentra sulla carrellata di nomi buoni per il mercato viola, ripartendo da Manuel Lazzari e un impiego “alla Cuadrado” (LA SCHEDA). Potrebbe essere l’esterno della Spal il rinforzo a destra della Fiorentina, anche se i ferraresi sono bottega cara e 15 milioni potrebbero non bastare. 20 sono invece i milioni che servono al Napoli per avere Roberto Inglese, ma anche qua De Laurentiis ha bisogno di liquidità per arrivare a Manolas e difficilmente abbasserà le pretese. Per il centrocampo si raffredda la pista Rolando Mandragora, mentre si proverà a convincere Emiliano Viviano a riabbracciare il viola. Un altro ex, destinato però a restare tale, è Borja Valero: lo spagnolo, al di là di ogni questione nostalgica, non pare proprio nel radar della Fiorentina, almeno per il momento.

