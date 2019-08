Inghilterra, mercato chiuso: Berge non ha cambiato maglia. Ma la Fiorentina…

Il calciomercato inglese ha chiuso alle 18.00. Sander Berge, centrocampista di proprietà del Genk, non è stato acquistato da nessun club di Premier. In giornata si era diffusa la voce dell’interesse del Brighton, ma l’operazione non si è conclusa e gli inglesi hanno scelto un altro profilo. E la Fiorentina? La stima sul giocatore è alta, così come il suo prezzo. Dopo gli arrivi di Badelj e Pulgar – secondo quanto raccolto da Violanews.com – è lecito aspettarsi un’altra operazione a centrocampo. I viola potrebbero intervenire ancora, ma al momento in cima alla lista ci sono altri profili. Tuttavia la chiusura del mercato in Inghilterra esclude rivali ricche per l’acquisti dei giocatori.