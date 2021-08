“Incontro a pranzo tra Fiorentina e Ramadani per definire Milenkovic-Nastasic”

Il sito gianlucadimarzio.com dà gli ultimi aggiornamenti relativi alle trattative dei due difensori serbi

Incontro a pranzo produttivo tra la Fiorentina ed il super procuratore Fali Ramadani, agente di Nikola Milenkovic e Matjia Nastasic. Un meeting andato in scena poco fa secondo gianlucadimarzio.com e che sarebbe servito per definire le due trattative, che dovrebbero veder salutare Milenkovic la Fiorentina direzione West Ham e ritornare Nastasic nel capoluogo toscano. Potrebbe essere solo questione di ore per la definizione ufficiale dei due trasferimenti. Con Nastasic pronto già lunedì, secondo il sito, a fare le visite mediche a Firenze.