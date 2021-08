Incertezze in tutti i reparti, la Fiorentina è un cantiere ancora aperto

Solo dieci giorni all'inizio del campionato, e c'è ancora molto da fare sul mercato

Gli attori che domani si presenteranno alla prima ufficiale contro il Cosenza potrebbero cambiare per le repliche in campionato. Con questa metafora il Corriere Fiorentino conclude la propria analisi sulla rosa viola, che presenta incertezze in tutti i reparti a tre giorni da Ferragosto. In difesa Milenkovic è sull'orlo del trasferimento, che per quanto sembri vicino ancora non è stato perfezionato. E Nastasic ha sempre meno tempo per provare a esserci già con la Roma; Lirola è un enorme punto interrogativo, la Fiorentina ha fatto il suo prezzo e gli interessi non mancano, ma non è arrivata nessuna offerta soddisfacente; e poi Pezzella, anche lui in sospeso. A centrocampo deve partire uno tra Amrabat, Maleh e Duncan, così da fare spazio ad un eventuale regista alternativo a Pulgar, che piace a Italiano. In attacco tutto ruota intorno alla permanenza di Vlahovic e, magari, all'arrivo di un centravanti in grado di farne le veci in caso di necessità.