In Inghilterra sono sicuri: “La Fiorentina può chiudere per Cutrone entro 48 ore”

Con il passare delle ore diventa sempre più probabile la prospettiva di vedere Patrick Cutrone (SCHEDA) vestire la maglia della Fiorentina. Secondo quanto riporta su Twitter John Percy, giornalista sportivo del Telegraph, “il Wolverampthon è in trattative avanzate con la Fiorentina per un accordo per mandare l’attaccante Patrick Cutrone in prestito fino alla fine della stagione. Può accadere nelle prossime 48 ore”. Ulteriore indizio sul fatto che l’affare possa davvero chiudersi a stretto giro di posta.