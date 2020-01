Duncan e Amrabat? Intanto la Fiorentina monitora Vazquez, Battaglia e Marin

La Nazione si concentra anche sulle mosse di mercato della Fiorentina per il centrocampo:

Il week end scorso si è chiuso con la raffica di relazioni arrivate nella sede della Fiorentina, relative a giocatori nel mirino del club. L’ex pupillo di Iachini, Vazquez del Siviglia, come Battaglia dello Sporting Lisbona e il giovane Marin dell’Ajax sono centrocampisti che la società sta prendendo in considerazione in attesa degli sviluppi (giusti) per Duncan e per Amrabat. Per il primo, la trattativa con il Sassuolo rimane ingarbugliata, per il secondo (che comunque è un obbiettivo per la prossima stagione), la concorrenza del Napoli è schiacciante. Ieri, gli azzurri, hanno ritentato decisiva. In quale direzione dovrebbe arrivare l’accelerata giusta? L’interrogativo non è semplice e sicuramente saranno le valutazioni di Commisso a spingere il lavoro degli uomini mercato nella direzione di Duncan o in quella di Amrabat, o magari di entrambi.