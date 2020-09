Illanes riparte in prestito: ecco la sua nuova destinazione

Affare fatto: Julian Illanes, argentino ventitreenne, sarà il nuovo difensore centrale del Chievo. Lo riporta Alfredo Pedullà aggiungendo che in giornata arriveranno le firme con il via libera della Fiorentina per il prestito. E il Chievo si assicura un ragazzo molto ben strutturato fisicamente e che nell’ultima stagione aveva maturato un’esperienza ad Avellino. (foto di repertorio)

