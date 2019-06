Il Verona punta un attaccante viola: dopo Toni e Pazzini, la storia si ripete?

L’Hellas ci riprova: dopo le esperienze recenti e fortunate avute con Luca Toni e Giampaolo Pazzini, pensa con il ritorno in Serie A ad un centravanti viola a cui affidare le sorti del proprio attacco. Il nuovo allenatore dei gialloblù, Ivan Juric, infatti, avrebbe fatto due nomi come prima punta al club scaligero in vista del prossimo campionato: Alfredo Donnarumma (Brescia) e Giovanni Simeone. Come spiega il quotidiano veronese L’Arena, il Cholito guadagna attualmente addirittura meno di Pazzini, dunque sarebbe un obiettivo nei parametri della società. Il problema per l’Hellas è che la Fiorentina vuol cedere l’ex Genoa a titolo definitivo, ed è qui che la trattativa si complica.