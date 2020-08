Il tecnico dell’Hertha su Piatek: “Partecipa poco al gioco”

Nuova squadra, stessi problemi. I soli 5 gol segnati in 16 gare disputate con l’Hertha Berlino tra Bundesliga e Coppa non hanno certamente soddisfatto il club, ma più che il bottino personale a preoccupare è la capacità di Krzysztof Piątek di saper giocare con la squadra e per la squadra. Un “difetto di fabbrica” che da sempre condiziona il gioco del polacco, specie negli ultimi anni quando il livello della competizione è aumentato. Prima al Genoa e poi soprattutto al Milan. Ma ora anche all’Hertha, un scenario che a quanto pare non piace a Bruno Labbadia. Il tecnico dei tedeschi infatti, in un’intervista rilasciata a Kicker, non ha usato giri di parole per far capire il suo pensiero all’ex attaccante rossonero corteggiato negli ultimi tempi con insistenza dalla Fiorentina: “Deve diventare più presente ed efficace. Krzysztof lavora molto duramente, ma le sue capacità devono entrare di più nel gioco. Dobbiamo pensare a come metterlo nelle posizioni giuste e come dobbiamo giocare per assicurarci che venga coinvolto di più“. (Fonte derbyderbyderby.it)