Il sogno Vlahovic cambia i piani in casa Juventus: ecco la prima vittima

Ecco il piano di conquista della Juventus. Risparmiare per esaudire il sogno Vlahovic, tutt'altro che semplice

Il nome di Dusan Vlahovic in casa Juventus sta diventando una vera e propria ossessione. Il club bianconero sembra disposto a tutto per portare l'attaccante serbo a Torino. Secondo "La Stampa", Vlahovic sarà l'osservato speciale del match di Sabato tra Juventus e Fiorentina. La dirigenza bianconera vuole vederlo all'opera da vicino per poi iniziare a organizzare il piano per ottenere il famoso tesoretto utile per l'acquisto del numero 9 viola.