Il retroscena: Juan Jesus, a gennaio ‘no” a Fiorentina e Lecce. Ecco il motivo

Emergono alcune curiosità sulla decisione di Juan Jesus, difensore brasiliano della Roma, di non cambiare squadra lo scorso gennaio. Su di lui, più di altre, c’erano Lecce e Fiorentina. Il giocatore, scrive calciolecce.it, ha preferito restare a Roma dove la sua famiglia si trova bene. Adesso il giocatore proverà a ritagliarsi uno spazio. Resta da vedere quanto gli sia convenuto dal punto di vista tecnico non lasciare la Roma. In questa stagione, infatti, il brasiliano ha disputato appena tre gare in campionato, di cui una sola da titolare, e non gioca da inizio autunno.