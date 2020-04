Il retroscena, ag. Walace: “Offerte a più riprese dalla Fiorentina. La scorsa estate…”

Poco più di 500 minuti in campo e tanta panchina, soprattutto dopo l’arrivo in panchina di Gotti: non esattamente una grande stagione quella di del brasiliano Walace (SCHEDA) con la maglia dell’Udinese. A svelare un retroscena che lo vede protagonista, è stato il suo procuratore Rogerio Braun. Queste le sue parole a calciomercato.com: “Cercato solo dall’Udinese? No, Fiorentina e Sampdoria a più riprese ci hanno fatto offerte e richieste. Soprattutto la scorsa estate con l’arrivo di Pradè a Firenze abbiamo percepito che c’era molta volontà da parte sua di portarlo in Viola, ma con l’Udinese avevamo già un canale aperto da quando giocava nel Gremio. Abbiamo dato precedenza al club friulano”.