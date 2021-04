Il retroscena: a gennaio rifiutata l’offerta della Fiorentina per Busio

La Fiorentina ha visto rifiutarsi l'offerta che aveva avanzato per Busio

Tra i giovani più promettenti dell'MLS c'è certamente il classe 2002 Gianluca Busio (LA SCHEDA), centrocampista di Kansas City che già da anni gioca titolare nel suo club. Il giovane centrocampista, come riporta mlssoccer.com, sarebbe finito nel mirino di squadre italiane, con la Fiorentina che lo scorso inverno aveva offerto quattro milioni per acquistarlo. Sul giovane italo-americano anche Parma e Sassuolo avrebbero messo gli occhi, sfruttando anche il passaporto comunitario del giovane, che andrà in scadenza nel 2022.