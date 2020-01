Il punto di Pedullà: “Pisacane opzione per la difesa. Possibile sorpresa dal sudamerica”

Così Alfredo Pedullà, nel suo rush di mercato ai microfoni di Radio Bruno:

Pisacane lo mettiamo tra i nomi per la difesa, ma non come prima scelta. Anche perché, nonostante le ultime buone stagioni, la carta d’identità parla chiaro. Cassata è un nome buono, ma non ci sono novità. Domani si gioca, vediamo se possono uscire nomi nuovi. La priorità della Fiorentina era il centravanti e si è chiuso Cutrone, evitando di trascinarsi in un possibile caos. Per questo faccio i complimenti a Pradè. Tra centrocampo e difesa mi posso aspettare qualcosa dall’estero, magari un ventenne sudamericano per il reparto difensivo come possibile sorpresa. Certo che è sempre un rischio per l’ambientamento, ma un investimento da 5 mln si può mettere in conto. A quel punto Ranieri lo mandi a giocare e tieni Ceccherini, nonostante abbia molto mercato.