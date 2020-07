Una volta finita la partita contro il Torino, la Fiorentina comincerà a pensare al futuro. A partire dal prossimo allenatore. Come scrive La Nazione, a prendersi l’annuncio ufficiale sarà un mister X e non uno tra De Rossi, Di Francesco, Giampaolo e Juric. Il profilo del nuovo tecnico deve essere promosso in tutto e per tutto da Commisso e la notizia relativa alla panchina che verrà sarà data proprio dal numero uno del club.