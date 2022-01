Il Perugia sul giovane Agostinelli? Gli umbri lo vogliono, ma Italiano…

Il classe 2002 interessa al club biancorosso ma la Fiorentina vuol farlo crescere in casa

Secondo tuttomercatoweb.com, Vittorio Agostinelli, giocatore offensivo della Primavera viola ed in orbita Prima Squadra, interessa al Perugia. Il club umbro, infatti, vuol rinforzarsi in questo mercato di gennaio per cercare di scalare posizioni in cadetteria, ed ha inserito sul proprio taccuino il nome del classe 2002. Ma la Fiorentina non vuol far partire Agostinelli, sicuramente uno degli elementi più interessanti del settore giovanile e che piace molto anche a Vincenzo Italiano. I viola, per il momento, preferiscono farlo crescere in casa.