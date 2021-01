Il Papu saluta la Serie A: domani il suo passaggio al Siviglia sarà ufficiale

Dopo aver indossato le maglie di Catania ed Atalanta e dopo essere sceso in campo in Champions League come capitano della Dea, Alejandro Gomez, detto il Papu, saluta l’Italia e la Serie A per approdare al Siviglia. Dopo le ultime settimane vissute da fuori rosa nel club nerazzurro e le polemiche con Gasperini, l’argentino ha accettato la proposta dell’ex d.s. della Roma Monchi e domani raggiungerà la città andalusa per sostenere le visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto. All’Atalanta andranno invece 7 milioni. Il Papu era stato accostato a vari club, tra cui anche la Fiorentina.

