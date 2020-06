Il muro di Rocco funziona: la Juventus molla (per il momento) Federico Chiesa

La Juventus è in cerca di un numero 9. Dopo la sciagurata finale di Coppa Italia persa contro il Napoli, sono emersi i problemi offensivi per la squadra di Maurizio Sarri. Se l’attaccante da qui al finale di stagione sarà un Gonzalo Higuain da tempo in rotta di collisione con la società, Paratici si guarda attorno per trovare il titolare della prossima stagione. Le priorià sono Milik e Jimenez, attaccante messicano compagno di squadra di Cutrone al Wolverhapton. E Chiesa? Secondo Tuttosport al prezzo fissato da Rocco Commisso, 70 milioni e niente contropartite tecniche, le trattative, non inizierebbero nemmeno. Un’offerta del genere però in questa estate post Covid-19 difficilmente potrà arrivare anche dall’estero e per giunta il giocatore vorrebbe restare in Italia. Se non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022, dunque, la Fiorentina potrebbe anche rivedere la base su cui sedersi a trattare, visto che l’estate prossima, a un anno dalla scadenza, rischierebbe di doverla rivedere comunque e magari in misura maggiore. Di certo, però, Commisso non abbasserà le pretese a breve (ammesso che mai lo farà), e spera in un gran finale di stagione del suo gioiello.