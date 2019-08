Il Milan s’inserisce per De Paul: ecco l’offerta all’Udinese di Maldini & Boban

La trattativa per Daniele Pradè non è semplice ed adesso sembra anche complicarsi: su Rodrigo De Paul (scheda) secondo calciomercato.com ci sarebbe anche il Milan, che non riesce a chiudere l’operazione legata a Correa dell’Atletico Madrid. Così Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno chiesto informazioni riguardanti l’argentino dell’Udinese, che sarebbe ideale per il 4-3-1-2 di Marco Giampaolo. Il club meneghino vorrebbe prendere De Paul in prestito biennale, con diritto di riscatto da versare eventualmente tra due anni. Ma così come sta succedendo con la Fiorentina, la società dei Pozzo è stata chiara anche con il Milan: 35 milioni per il cartellino del sudamericano o niente da fare.