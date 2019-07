Il Milan pensa a De Paul: mossa collegata alla trattativa per Veretout?

Quale futuro per Rodrigo De Paul (SCHEDA)? Sport Mediaset prova a rispondere alla domanda: l’argentino ha aspettato fino ad oggi, invano, una chiamato da un club che disputerà la Champions League. Potrebbe diventare un’idea per il Milan qualora i rossoneri riuscissero a cedere Suso, ma su di lui c’è pure la Fiorentina. In questo senso l’interesse del Milan potrebbe anche essere strategico, un modo per mettere pressione ai viola per sbloccare l’affare Veretout. Il Milan, che per il centrocampista dei viola è arrivato a 18 milioni, spera anche nella volontà del giocatore.