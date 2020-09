Il Milan non molla Chiesa: i rossoneri non vogliono tensioni con la Fiorentina per l’affare Rebic

Prosegue il pressing del Milan su Federico Chiesa, il cui prezzo è sceso da 60 a 40 milioni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, nelle scorse settimane non sono mancati i contatti tra le due società. Il dialogo per il classe 1997 è possibile solo a patto che maturino condizioni particolari. Nei piani dell’Ad Ivan Gazidis c’è solo un finanziamento per Milenkovic, mentre l’ex budget per l’attaccante non viene considerato strategico in questa stagione. In attesa degli incassi per le uscite di Paquetà e Krunic, non ci sono le risorse per incrementare in corsa le spese.

Attenzione anche diplomazia. La Rosea si riferisce al caso Rebic. Sia Milan che Eintracht Francoforte hanno concluso nel massimo riserbo il doppio affare che ha portate André Silva a titolo definitivo in Germania. Top secret le cifre. La Fiorentina è interessata alla vicenda visto che vanta un diritto del 50% sulla rivendita del croato, ma il club viola non prende posizioni ufficiali al momento. Se Rebic non porta soldi a Firenze, si rischia l’incidente diplomatico. E il Milan ha tutto l’interesse ad evitare rotture con i gigliati.

