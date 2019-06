Il Milan insidia la Fiorentina: sondaggio dei rossoneri per Mandragora

Continua a muoversi il mercato attorno al nome di Rolando Mandragora. Come scrive Tuttomercatoweb.com, dopo Roma e Fiorentina ci sarebbe stato un sondaggio del Milan. I rossoneri, in vista della stagione in arrivo vogliono ripartire con giovani di prospettiva sotto la guida di Marco Giampaolo. Mandragora, nonostante un Europeo Under 21 sottotono, è uno dei calciatori più chiacchierati e il Diavolo ha fatto un sondaggio per il giocatore dell’Udinese.