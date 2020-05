Stando a quanto riportato su Calciomercato.com Davide Calabria può dire addio al Milan. Il club rossonero è pronto a scarificare il terzino cresciuto nella primavera per fare plusvalenza con Bologna e Fiorentina ineressate. Il terzino classe 1996 (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM) piace a Pradè, ma per portarlo a Firenze dovrà battere la concorrenza serrata dei rossoblù. Il terzino gode infatti della stima assoluta di Sinisa Mihajlovic che farà di tutto per portarlo in Emilia, tanto che Saputo è pronto ad un investimento importante per accontentarlo