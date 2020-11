A gennaio il Milan avrà un budget da 15 milioni di euro per il centrale di difesa. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Nonostante quindi il lungo corteggiamento di quest’estate, ad oggi, Milenkovic resta fuori dagli obiettivi di mercato rossoneri. Il diavolo infatti ha già individuato due giovanissimi su cui fondare il proprio reparto difensivo. Trattasi di due calciatori classe 2000: il primo è il turco Ozan Kabak, già cercato in estate e per il quale lo Schalke 04 nella prossima finestra di calciomercato può concedere uno sconto. Il secondo nome è quello di Matteo Lovato, altro classe 2000 che si sta mettendo in luce in questo avvio di stagione con la maglia dell’Hellas Verona. Come successo la scorsa stagione per Kumbulla, seguito con interesse anche dalla Fiorentina, prima di essere venduto alla Roma per una cifra record di oltre 30 milioni