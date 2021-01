Il Messaggero fa il punto sul mercato della Roma. I giallorossi in particolare stanno cercando anche un vice a Veretout, ex giocatore viola. L’idea è quella di sacrificare eventualmente Diawara per arrivare a un centrocampista di forza. Piace, in questo senso, Sofyan Amrabat della Fiorentina oppure Duncan, anche lui viola.

