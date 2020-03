Il mercato viola guarda ancora in casa Udinese: piace anche un esterno di fascia

Sport Mediaset riferisce che la Fiorentina, dopo Mandragora e De Paul, ha messo gli occhi anche su Jens Stryger Larsen dell’Udinese. La società viola è pronta a sferrare l’attacco in estate, per dotare la rosa di un esterno duttile su entrambe le fasce. Anche La Nazione in edicola oggi parla dell’interesse per questi tre bianconeri: con Mandragora (SCHEDA), ben disposto verso Firenze, sarà essenziale la sponda dei friulani per trattare con la Juventus. De Paul partirà a fine stagione, mentre Larsen è un discorso intavolato più di recente.