Il mercato dell’Inter ruota attorno a Politano: ma cederlo non è una priorità

Il rush finale di mercato in casa Inter potrebbe riservare ancora qualche colpo in extremis, legato anche all’asse con la Fiorentina. Come scrive Tuttosport, tutto ruota attorno a Matteo Politano. Cederlo non è un’esigenza del club nerazzurro, ma Giuseppe Marotta ha il dovere di ascoltare le offerte e quella della Fiorentina è decisamente ottima: 30 milioni di euro bonus inclusi. L’Inter in caso avrebbe in mano anche il possibile sostituto, ovvero Ante Rebic (sul quale la Fiorentina ha una lauta percentuale) che ha costi simili all’azzurro.