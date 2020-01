Il mercato delle altre: Radu-Parma, Napoli su Petagna. Florenzi di nuovo in uscita?

L’Inter rimane il club più attivo: dopo l’ufficialità di Eriksen i nerazzurri proveranno a chiudere per Olivier Giroud: coi Blues c’era una bozza di accordo nei giorni scorsi per 5 milioni più uno di bonus, mentre con l’attaccante l’intesa è per un contratto di due anni e mezzo. Il Napoli ha l’accordo col Verona per Kumbulla: 20 milioni più quattro di bonus, operazione per giugno. Per Petagna, invece, l’offerta del Napoli è arrivata a 22 milioni di euro + 2 di bonus. La Spal ha però rifiutato perché considera l’attaccante un giocatore fondamentale in chiave salvezza. Il Napoli valuta anche Jean-Philippe Mateta, attaccante classe’97 del Mainz e dell’Under 21 francese, come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.

Il Valencia ripensa ad Alessandro Florenzi. Primi contatti con l'agente Alessandro Lucci per valutare il trasferimento del terzino, in panchina 90 minuti nel derby. La Roma è ormai vicinissima agli acquisti di Carles Perez dal Barcellona e di Gonzalo Villar dell'Elche. La Juventus si è presa qualche ora per valutare lo scambio De Sciglio-Kurzawa col PSG. Intanto Pjaca è vicino al Cagliari, Emre Can interessa al Borussia Dortmund. Il Parma (dopo l'infortunio di Sepe) sta per prendere Andrei Radu, portiere di proprietà dell'Inter che era in prestito al Genoa. Mossa a sorpresa del Cagliari, che è vicino a Gaston Pereiro del PSV. Trattativa avanzata, agenti del trequartista uruguaiano in arrivo nelle prossime ore in Italia per trovare l'accordo col club. Capitolo Torino: Iago Falque non è andato in ritiro, segno di come il giocatore resti sul mercato. Simone Zaza obiettivo del Villarreal, che vorrebbe prenderlo in prestito con obbligo di riscatto.