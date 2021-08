Il mercato dei bomber: Dzeko l’erede di Lukaku, la Roma si consola con Abraham

Il giovane attaccante del Chelsea, che ha visto ridurre il proprio spazio con l'imminente arrivo di Lukaku, prenderà il posto del bosniaco in giallorosso

Avrebbe dovuto affrontare la Fiorentina con la maglia giallorossa addosso il prossimo 22 agosto ed invece Edin Dzeko incontrerà i viola più tardi sul cammino della Serie A che sta per partire. Il centravanti bosniaco, infatti, è in procinto di salutare la Roma per approdare all'Inter, dove rimpiazzerà Romelu Lukaku, partito per Londra per firmare col Chelsea. Una trattativa, questa, sbloccata da Tammy Abraham, il giovane attaccante dei blues che aveva fatto saltare il passaggio di Duvan Zapata dall'Atalanta all'Inter con il suo no agli orobici. Il classe 1997 ha, invece, dato l'ok alla Roma grazie alla presenza di José Mourinho, cosa che ha permesso ai capitolini di liberare Dzeko. Abraham arriverà a Roma in prestito con diritto di riscatto obbligatorio (5+35). Un vero e proprio puzzle a cui mancano solo gli annunci ufficiali. Lo riporta calciomercato.com.