Il futuro di Vlahovic in Premier? Non è detto. Occhio alla sorpresa d’Oltralpe

In Francia si inizia a parlare di un interesse del Paris Saint-Germain per il bomber viola

Dusan Vlahovic fa gola a tanti e molti sono i club in Europa che punteranno il serbo per rinforzare il proprio attacco. Tra questi, potrebbe spuntare a breve anche il Paris Saint-Germain. Secondo il portale francese Le 10Sport, infatti, l'uomo mercato dei parigini, l'ex milanista Leonardo, sta seguendo con grande attenzione la crescita esponenziale del centravanti viola e pensa a lui come erede di Kylian Mbappé, destinato a lasciare la Torre Eiffel a fine stagione. Il d.s. del PSG ha messo nel mirino Haaland e Vlahovic per rimpiazzare l'asso francese ed in particolare l'eventuale acquisto del talento serbo viene definito un vero e proprio coup de théâtre.